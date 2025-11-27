VIDEO Buonopane | Montevergine isolata dalla frana massima mobilitazione

Tempo di lettura: 2 minuti video</strong> player” frameborder=”0? allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen><iframe> Una <strong>frana</strong> di vaste proporzioni ha invaso la Strada Provinciale 374 che conduce al santuario mariano di <strong>Montevergine</strong>, lasciando ancora <strong>isolata</strong> l’area a più di trentasei ore dal primo smottamento. Il movimento franoso, originato dopo oltre ventiquattro ore di piogge incessanti, ha travolto quattro tornanti della Provinciale, rendendo impossibile il transito. Frana a Montevergine. L'appello dell'Abate e dei sindaci #frana #montevergine #Maltempo #mercogliano #ospedaletto #telenostra

Frana a Montevergine, il costone di roccia e fango si stacca dalla montagna: comunità benedettina isolata VIDEO - Il costone di roccia e fango si è staccato tra i tornanti della strada che porta al santuario. IL VIDEO/ La frana a Montevergine, le immagini dal drone. Abbazia isolata - Tecnici al lavoro da ore: ma serviranno interventi di messa in sicurezza del costone ... 