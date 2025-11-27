VIDEO | Badanti non in regola a Modena il punto di transito delle donne georgiane

Su mandato della Procura di Modena, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno avviato una vasta operazione di perquisizione contro 44 cittadine di origine georgiana e un connazionale, indagati per reati tra cui ingresso e soggiorno irregolare in Italia, possesso di documenti falsi validi per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

