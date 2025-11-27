VIDEO Annalisa in tour | musica e show con Ma noi siamo fuoco

Al via nei Palasport il tour della cantante che ha rivelato: "Il palco si desidera ma è un'incognita da un punto di vista emotivo". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Annalisa in tour: musica e show con “Ma noi siamo fuoco”

Leggi anche questi approfondimenti

Radio1 Rai. . #Musica Grande successo per #Annalisa con il tour “Ma noi siamo fuoco”. Dopo il doppio appuntamento a Roma e la data fiorentina, verso il tutto esaurito per i concerti a Milano. L’artista ai social di #Radio1 “Un pubblico meraviglioso”. Ad accogl - facebook.com Vai su Facebook

#Musica Grande successo per #Annalisa con il tour “Ma noi siamo fuoco”. Dopo il doppio appuntamento a Roma e la data fiorentina, verso il tutto esaurito per i concerti a Milano. L’artista ai social di #Radio1 “Un pubblico meraviglioso”. @NaliOfficial Vai su X

Annalisa in tour: musica e show con "Ma noi siamo fuoco" - Al via nei Palasport il tour "Ma noi siamo fuoco" di Annalisa. Segnala tg24.sky.it

In tour con Annalisa: «Non mi sento mai arrivata, è lì la forza» - «Bisogna far pace con gli svarioni, è proprio da lì che arrivano le idee nuove». Secondo iodonna.it

Annalisa in tour arriva a Milano e ci mostra tutto il fuoco del suo talento (anche negli outfit seducenti e cangianti) - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it scrive