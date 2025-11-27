Vibo Valentia Le poesie di Domenico Nardo sugli scaffali della sua città | una lettura consigliata per il Natale

La poesia di Domenico Nardo, avvocato, docente e speaker calabrese, continua a conquistare lettori e nuovi spazi culturali. In vista delle festività natalizie, le sue opere sono nuovamente disponibili e ben valorizzate nelle librerie della sua città di residenza, Vibo Valentia, dove l'autore rappresenta una delle voci più riconosciute del panorama letterario locale. Nardo – che nelle sue sillogi intreccia spiritualità, introspezione e richiamo ai valori umani – negli anni ha costruito un percorso solido, capace di parlare a credenti, appassionati di poesia, lettori in ricerca e a quanti vivono la letteratura come occasione di riflessione personale.

