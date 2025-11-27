Viale della Vittoria opposizioni sulle barricate

Due milioni di euro, per lo più tramite mutuo, per la " riqualificazione di spazi aperti e viabilità " di un tratto di appena 300 metri di viale della Vittoria: fioccano le polemiche. Lo stanziamento sarà votato oggi in aula con il piano delle opere pubbliche, ma il progetto che emerge dal masterplan sarà presentato in commissione consiliare il 9 dicembre. Tra i punti cardine il restringimento della carreggiata e l’ampiamento delle zone destinate a pedoni e bici. Cambiamenti che non piacciono però ai commercianti. "Abbiamo incaricato un tecnico – spiega Luciano Pacenti, del comitato viale della Vittoria – per studiare le quattro ipotesi progettuali in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

