Viale della Libertà scontro tra auto e moto davanti alla villa Fabbricotti | grave 22enne

Livornotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono gravi le condizioni di un 22enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale della Libertà, subito dopo l'ingresso di villa Fabbricotti, nella mattina di oggi, giovedì 27 novembre. Il giovane si trovava a bordo di una moto quando si è scontrato con un'auto che procedeva in direzione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

