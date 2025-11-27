Viaggio in ambulanza e tempi di intervento in ospedale ecco quanto si attende a Messina

27 nov 2025

Ambulanze con ritardi e lunghi tempi di intervento, attese di ore al pronto soccorso e di mesi per gli interventi, con miglioramenti soltanto per quanto riguarda gli screening. La fotografia arriva dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) nella nuova edizione del Sistema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

