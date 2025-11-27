Viaggio alla scoperta del Libano

La prima luce dell'alba illumina i palazzi di vetro della capitale libanese, mentre le onde del Mediterraneo lambiscono dolcemente la Corniche, il lungomare più affascinante del Medio Oriente. Beirut si rivela come una città dalla doppia anima, dove grattacieli modernissimi si ergono accanto a edifici dall'architettura ottomana, creando un contrasto visivo che racconta millenni di storia stratificata. Nel quartiere di Hamra, il profumo del caffè arabo si mescola ai suoni delle lingue che si intrecciano: arabo, francese, inglese, armeno. Questa babele linguistica riflette l'identità cosmopolita di una nazione che ha sempre fatto da ponte tra Oriente e Occidente.

