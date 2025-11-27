Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge Roma l'ha ridata che bus e periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare sono assicurati nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 8:30 e poi dalle ore 17 alle ore 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia inizi a questa sera alle ore 21 e termina alle ore 21 di domani 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 dalle ore 18 alle ore 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolo durante lo shock consultabile sul nostro portale alla pagina dedicata disagi anche del trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza è scritturata nelle fasce orarie 7:10 e dalle ore 18 alle ore 21 viabilità del tutto ripristinata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare su tutte le consolare in uscita dal centro unica eccezione sulla via Cristoforo Colombo quote indirizzo di Ostia l'altezza di bitinia bene tutto grazie per l'ascolto da Marco ciuffa la sala e buon proseguimento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

