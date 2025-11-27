Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio apertura lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge a Roma ma l'ha ridata che bussa e periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurati nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 8:30 e poi dalle ore 17 alle ore 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia inizia questa sera alle ore 21 e termina alle ore 21 di domani venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 dalle ore 18 alle ore 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolo durante lo sciopero sul tablet sul nostro portale alla pagina dedicata disagi anche del trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la puoi partenza schedulata nelle fasce orarie 7:10 e dalle ore 18:21 Ora la viabilità traffico in graduale ripresa Sulle carreggiate del grande raccordo anulare Però ad eccezione di coda all'altezza di Labaro in interna e si procede a rilento trapuntine Tuscolana esterna un incidente e crea disagi all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo un altro incidente segnalato a sud della capitale sulla via Pontina che crea code altezza Aprilia in direzione di Latina po' in uscita dal cielo rallentamenti sulla via Flaminia dalla tangenziale sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

