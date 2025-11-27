Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte del trasporto l'agitazione coinvolge Roma l'ha ridata che bussa e periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e m mare sono assicurati nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 8:30 e poi dalle ore 17 alle ore 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia inizia a questa sera alle ore 21 e termina alle ore 21 di domani venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 dalle ore 18 alle ore 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolo Durante sciopero è consultabile sul nostro portale alla pagina dedicata disagi anche del trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza è scritturata nelle fasce orarie 7:10 e dalle ore 18 alle ore 21 ma siamo alla viabilità rimane complicata la viabilità Sulle carreggiate del grande raccordo anulare Ci sono code a tratti per traffico intenso dalla Pontina fino allo svincolo con la Roma Teramo in esterna Nomentana fino all'uscita Ostiense in interna sempre interna incolonnamenti tra Trionfale Salaria qui a causa di un incidente sempre incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale fino a raccordo in uscita stessa situazione per chi percorre il viadotto della Magliana Ci sono code per traffico intenso dal raccordo fino a via della Magliana in direzione dell'Euro e in uscita da via Cristoforo Colombo fino a via Isacco Newton bene tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

