Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane ancora complicata la viabilità le carreggiate del grande raccordo anulare Ci sono code a tratti per traffico intenso dalla Pontina fino allo svincolo con la Roma Teramo in esterne dalla Nomentana fino All'uscita ostiens in interna sempre interna poi in Tournament Ida alla trionfa la Salaria sempre incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale fino al Raccordo in uscita sullo stesso tratto un incidente complica la viabilità poi auto infila sempre uscita dal centro sulla Flaminia Salaria rispettivamente dalla tangenziale traffico rallentato sulla tangenziale di Roma nelle due direzioni anche complice la partita che si terrà a 18:45 allo stadio Olimpico che vedrà impegnata la Roma in Europa League infine Ricordiamo lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali sul fronte del l'agitazione coinvolge a Roma la retata che bussa e periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare assicurati nei due casi le fasce di garanzia fino alle ore 8:30 e poi dalle ore 17 alle ore 20 questa notte Per quanto riguarda attacca non è garantito il servizio delle linee bus notturne di viaggio anche al trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza è schedulata nelle fasce orarie 7:10 18-21 è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
