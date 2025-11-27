Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità l'appuntamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare troviamo coda all'altezza della Roma Fiumicino e si rallenta trapuntine Tuscolana in esterna mentre in interna coda altezza labbra e più avanti traffico rallentato tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo sulla via Tiburtina sempre per traffico Ci sono code nelle due direzioni tra il raccordo e Setteville mentre un incidente crea lunghe code sulla via Flaminia tra due punti raccordo in uscita sempre in uscita lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale al Raccordo in direzione di quest'ultimo bene tutto Grazie per l'attenzione A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 16:25

