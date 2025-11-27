Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità l'appuntamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare troviamo coda all'altezza della Roma Fiumicino e si rallenta trapuntine Tuscolana in esterna mentre in interna coda altezza l'amore più avanti traffico rallentato tra Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo sulla via Tiburtina sempre per traffico Ci sono code nelle due direzioni tra il raccordo e Sette Ville mentre un incidente crea lunghe code sulla via Flaminia tra due punti raccordo in uscita altri disagi a causa di un altro incidente invece per chi procede sull'autostrada A1 Roma Napoli Ci sono code altezza a Frosinone verso la capitale è tutto Grazie per l'attenzione Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
