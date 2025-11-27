Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per un incidente via distruzione code residue tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna per traffico rallentamenti tra Ardeatine Tuscolana andiamo sulla Flaminia per un incidente si sono formate code da via di Grottarossa direzione raccordo anulare un invito alla prudenza nella guida Cambiamo argomento lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto dal Cuneese sindacali diversi i settori coinvolti sulla fronte della trasporto l'agitazione coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 questa notte Per quanto riguarda ATA non è garantito il servizio delle linee bus notturne lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia inizia invece questa sera alle 21 e termina alle 21 di domani venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dell'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero è consultabile sul nostro portale alla pagina dedicata disagi infine anche nella trasporto aereo sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza è schedulata nelle fasce orarie 710 e 18 21 da Gina quando è Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 13:25