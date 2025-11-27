Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Presotto incidente Roma Fiumicino Ostiense circolazione scorrevole Più avanti ti rallenta ma per traffico dall'ape alla diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Flaminia per un incidente si sono formate code da via dei Due Ponti a via di Grottarossa direzione raccordo anulare le altre notizie lo sciopero generale nazionale di 24 ore in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sul fronte della trasporto leggi coinvolge a Roma la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbani anche le ferrovie Roma Viterbo e Metromare sono assicurate nei vasi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia inizia questa sera alle 21 e termina alle 21 di domani venerdì 28 novembre sono garantiti i servizi essenziali sei trasporto regionale dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero è consultabile sul nostro portale alla pagina dedicata esagera anche nel trasporto aereo sono garantiti voli charter inclusi la cui partenza è schedulata nelle fasce orarie 7 10 e 18 21 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 12:25