Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna per due incidenti si sono formate con del primo tra le uscite Roma Fiumicino Ostiense l'altro tra Nomentana e Bufalotta in internet altro incidente provocato dei tra Prenestina e Casilina un invito alla prudenza nella guida ci spostiamo sulla tratta della Roma Teramo rimossa l'auto in panne tele raccordo anulare Togliatti direzione tangenziale circolazione scorrevole Cambiamo argomento sulla ferrovia Metromare per Lasciare spazio ai lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta solo tra le stazioni Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni Attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni da inizio Servizio diurno fino alle 8:30 e servizio Garantito da Busto sostitutivi con itinerario e fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 alla circolazione regolarmente sull'intera linea da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 11:25