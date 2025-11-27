Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla tratto Urbano della Roma Teramo per auto in panne si sono formate code da raccordo anulare a Togliatti direzione tangenziale est e più avanti code Map traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino Code in diminuzione ora localizzate tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio direzione Eur andiamo sul Raccordo Anulare in internal rallentamenti tra l'uscita in mitan è Tiburtina più avanti code tra Casilina e a Pian esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense e la piadina alla Tuscolana andiamo ora sulla statale Pontina è risolto l'incidente tra Pomezia e via Montedoro circolazione scorrevole in direzione Roma siamo in chiusura IVA trasporto pubblico sulla ferrovia Metromare per lasciare spazio alla di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano è Cristoforo Colombo età Cristoforo Colombo e fino a tronco della ferrovia sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta solo tra le stazioni Lido Nord è Cristoforo Colombo nelle due direzioni e attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 il servizio è garantito da bus sostitutivi con itinerari fermate coincidenti con la linea poi da 8:30 la circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea la Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 09:40