Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz a l'infomobilità un servizio della regione Lazio sulla tratto Urbano della Roma Teramo per un pane si sono formate code Tractor cervare Togliatti direzione tangenziale est più avanti code ma per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro Nella direzione opposta in uscita code da Tor Cervara al Raccordo Anulare cesso siamo ora sulla Roma Fiumicino contratti da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur è la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in interna code a tratti tra l'uscita e Cassia Veientana Tiburtina più avanti code tra Casine Appia appena si rallenta in prossimità della classe di Casal del Marmo poi con lettera T Travel Pontina e si procede a rilento dalla Ardeatina da Tiburtina sulla statale Pontina invece un incidente la causa delle cose da Pomezia a via Monte direzione Roma le altre notizie trasporto pubblico capitolino ricordiamo che proseguono i lavori di riqualificazione della stazione Anagnina della linea Pertanto fino al 5 dicembre i treni che provengono da Battistini terminano la corsa butta da Subaugusta è attiva la linea bus m8 che ferma a Cinecittà Nella direzione opposta da Anagnina a Cinecittà per Battistini che servizio regolare e fine sulla ferrovia Metromare per lasciar spazio ai lavori di senti curezza di due portali tra Castelfusano e Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta solo tra le stazioni di Donald Cristoforo Colombo nelle due direzioni Attiva tra Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambe le direzioni tutto questo da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 e servizio è garantito da bus sostitutivi con itinerari fermate coincidenti con la linea poi dalle 8:30 la circolazione e riprenderà regolarmente sull'intera linea da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 09:10