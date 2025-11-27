Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio n apertura lo sciopero generale nazionale di 24 in programma per domani venerdì 28 novembre indetto da Alcune sigle sindacali diversi settori coinvolti sulla fronte della trasporto la citazione coinvolge a Roma la rete Atac e i Booster periferici gestiti da operatori privati a livello regionale Cotral Dunque Oltre alle linee bus extraurbane anche le ferrovie Roma Viterbo in vetro mare Sono assicurate nei due casi le fasce di garanzia fino alle 8:30 poi dalle 17 alle 20 ricordiamo che questa notte non è garantito il servizio delle linee notturne lo sciopero poi del personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia inizia questa sera alle 21 e termina alle 21 di domani venerdì 28 novembre sono garantiti in questo caso i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 l'elenco poi dei treni di lunga percorrenza che circolano anche durante lo sciopero consultabile sul nostro portare alla pagina dedicata disagio Anche nell'altra sono garantiti i voli charter inclusi la cui partenza schedulata nelle fasce orarie 710 18:21 veniamo al traffico in aumento sul Raccordo Anulare interna code a tratti tra le uscite diramazione Roma nord bustina poi si sta in fila dalla diramazione Roma Sud alla ampia si rallenta dalla Laurentina l'ostiense Ines C'era traffico rallentato da Casal del Marmo a Pescaccio poi cosa tratti tra Latisana e Ostiense a seguire si rallenta la puntina all'appia e code a tratti infine dalla piada Tiburtina che facciamo sul tratto Urbano della Roma Teramo un'auto in panne la causa delle code tra Tor cervare Togliatti in direzione tangenziale est e oyku de ma per traffico intenso Fiorentina al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo ora sulla Roma Fiumicino code a tratti da raccordo anulare a via del Cappellaccio direzione EUR Ora le consolari risolto l'incidente su via Tiburtina 3 albuccione Setteville direzione raccordo anulare circolazione al momento scorrevole Resta invariata invece la situazione per la Salaria La Flaminia code rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e del Lavoro via dei Due Ponti nei due casi direzione centro la cena Pandolfo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 08:40