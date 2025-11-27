Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale di Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in interna stile tra diramazione Roma sud è ampia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata Torniamo sul Raccordo Anulare in esterna Si procede a rilento della Prenestina alla Bufalotta poi dalla Flaminia alla Cassia Veientana e da Boccea Pescaccio andiamo da solo al tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro di amore uno sguardo alle solari un incidente la causa delle cose su via Tiburtina 3 albuccione è Setteville direzione raccordo anulare per traffico invece rallentamenti e code interessa nulla Nomentana tra Colleverde e il raccordo anulare la Salaria da spada via dei Prati Fiscali La Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti anche recarsi a tra la storta e via di Grottarossa tutto verso il centro è fina e ci spostiamo sulla statale Pontina code a tratti da Castel di Decima direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo piastrelle infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 07:25

