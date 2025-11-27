Via Petrara risplende dopo oltre 40 anni | attivato il nuovo tratto di illuminazione pubblica

Ieri sera in via Petrara, è stato attivato il nuovo tratto di pubblica illuminazione, risultato di una collaborazione esemplare tra cittadini e Amministrazione comunale.A rappresentare il Comune c'erano il consigliere delegato Pino Cuzzocrea, il consigliere comunale Giovanni Latella e il.

