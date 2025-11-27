Via Don Morosini tra bivacchi e proteste | cosa sta succedendo

Per combattere il degrado di via Don Morosini l’amministrazione comunale ha usato il pugno duro e tentato di tutto per ripristinare una facciata di ordine. Dal 2023 si sono susseguiti sgomberi, allontanamenti, rimozione dei giacigli e rimozione perfino delle panchine di marmo. Sono state attivate. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Via Don Morosini tra bivacchi e proteste: cosa sta succedendo

