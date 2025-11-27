via della loggia deve restare a senso unico

"Sul senso unico in via delle Loggia non si può tornare indietro". A sostenerlo è la Cna di Ancona anche alla luce del vivace dibattito che si è generato in città in questi ultimi mesi a causa del caos viabilità in centro storico. L’amministrazione comunale, per ora decisa a mantenere il senso unico lungo la suggestiva via parallela al porto, sta pensando ad alcune modifiche della circolazione, come ricordato l’altro giorno dal Carlino: "È impensabile tornare alla circolazione a doppio senso, che rappresenta un rischio per l’intera area – afferma Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

