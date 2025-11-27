Via al primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV oggi Turchia poi Libano
(Adnkronos) – È il momento del primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV: da oggi fino al 2 dicembre Prevost si recherà nel crocevia delle fedi: prima in Turchia poi in Libano, realizzando un doppio desiderio di papa Francesco che aveva espresso la volontà di essere a Nicea – la Iznik turca – nel 1700esimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
