Vi dico la verità su quel dna Garlasco l’avvocato Lovati torna a bomba | Sono sicuro

Italia, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con il peso delle fughe di notizie e con il ruolo controverso che la comunicazione assume nelle vicende giudiziarie più delicate. In un panorama nazionale già segnato da contrasti politici, tensioni sociali e un dibattito acceso sulla giustizia, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna a scuotere l’opinione pubblica. Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sulla compatibilità tra l’aplotipo Y isolato nel 2007 e la linea paterna del profilo biologico del nuovo indagato hanno infatti riacceso un clima di ansia e sospetto attorno a uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it