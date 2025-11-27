Vetrine spente approvata la mozione di Cesena 2024 | Installazioni artistiche tutto l' anno Csn | Cosmesi non basta

Cesenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voto positivo del consiglio comunale alla mozione di Cesena 2024 sull’incentivazione della cura degli spazi commerciali sfitti. Una mozione che vuole porre l’attenzione su un tema importante come quello dei negozi liberi della città. Vota a favore anche Cesena Siamo Noi ma sottolinea: “Non basta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

vetrine spente approvata la mozione di cesena 2024 installazioni artistiche tutto l anno csn cosmesi non basta

© Cesenatoday.it - Vetrine spente, approvata la mozione di Cesena 2024: "Installazioni artistiche tutto l'anno". Csn: "Cosmesi non basta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Approvata mozione Filipponi-Proietti (Pd) sui DigiPass - L'Assemblea legislativa ha approvato con 11 voti favorevoli e 5 astensioni (opposizione) la mozione presentata dai consiglieri regionali Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd) sui DigiPass. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vetrine Spente Approvata Mozione