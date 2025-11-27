Vetrine spente approvata la mozione di Cesena 2024 | Installazioni artistiche tutto l' anno Csn | Cosmesi non basta

Voto positivo del consiglio comunale alla mozione di Cesena 2024 sull’incentivazione della cura degli spazi commerciali sfitti. Una mozione che vuole porre l’attenzione su un tema importante come quello dei negozi liberi della città. Vota a favore anche Cesena Siamo Noi ma sottolinea: “Non basta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Vetrine spente, approvata la mozione di Cesena 2024: "Installazioni artistiche tutto l'anno". Csn: "Cosmesi non basta"

