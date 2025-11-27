Vetrine spente approvata la mozione di Cesena 2024 | Installazioni artistiche digitali e musicali tutto l' anno

Voto positivo del Consiglio Comunale alla mozione di Cesena 2024 sull’incentivazione della cura degli spazi commerciali sfitti. Una mozione che vuole porre l’attenzione su un tema importante come quello dei negozi liberi della città.Commenta il gruppo consigliare di Cesena 2024: “Grazie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Vetrine spente, approvata la mozione di Cesena 2024: "Installazioni artistiche, digitali e musicali tutto l'anno"

