Vescovo pastore valdese Anpi Cgil cittadini in piazza | Torino si mobilita contro l’espulsione dell’imam decisa da Piantedosi Lettera inviata a Mattarella

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadini di San Salvario, quartiere multietnico al centro di Torino, rappresentanti religiosi e civici, nessuna bandiera, neanche quelle palestinesi. Con un presidio alla moschea di via Saluzzo, giovedì sera, una parte della società civile di Torino ha manifestato solidarietà a Mohamed Shahin, imam su cui pende un provvedimento di espulsione per le frasi pronunciate nel corso di una manifestazione per Gaza il 9 novembre. In questi giorni, cattolici e valdesi impegnati nel dialogo interreligioso, la sezione dellAnpi del quartiere, la Cgil e altri ancora hanno chiesto la revoca del decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in persona dopo l’interrogazione della deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

