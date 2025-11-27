Vescovo pastore valdese Anpi Cgil cittadini in piazza | Torino si mobilita contro l’espulsione dell’imam decisa da Piantedosi Lettera inviata a Mattarella
Cittadini di San Salvario, quartiere multietnico al centro di Torino, rappresentanti religiosi e civici, nessuna bandiera, neanche quelle palestinesi. Con un presidio alla moschea di via Saluzzo, giovedì sera, una parte della società civile di Torino ha manifestato solidarietà a Mohamed Shahin, imam su cui pende un provvedimento di espulsione per le frasi pronunciate nel corso di una manifestazione per Gaza il 9 novembre. In questi giorni, cattolici e valdesi impegnati nel dialogo interreligioso, la sezione dell’ Anpi del quartiere, la Cgil e altri ancora hanno chiesto la revoca del decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in persona dopo l’interrogazione della deputata torinese di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VIDEO e FOTO 100 scatti, ordinazione di don Francesco e don Giovanni. Rivivi le parole e i gesti, Vescovo Palmieri "Il buon Pastore ci chiama per nome" - facebook.com Vai su Facebook
“Il vescovo è un pastore vicino al popolo, non un manager” - Pubblichiamo l’intervista a Robert Francis Prevost del maggio 2023 quando era appena stato eletto prefetto del Dicastero per i Vescovi, realizzata per Varican News da Andrea Tornielli, direttore ... primaonline.it scrive