Tiziano Maffezzini (primo a destra in foto) è stato confermato ai vertici dell’ Uncem Lombardia (l’Unione di Comuni e Cm) nel corso dell’assemblea regionale che ha stabilito le linee guida. Il sodalizio guarda a un futuro da scrivere "per uno sviluppo sostenibile della montagna. Comunità alleate nel gestire il cambiamento, modellandolo sulle esigenze e sulle aspirazioni della montagna, per non subirne gli effetti indesiderati che porrebbero un freno allo sviluppo". L’assemblea ha riconfermato Maffezzini, sindaco di Chiuro e presidente della Comunità montana Valtellina di Sondrio, così come il vice presidente vicario Alberto Mazzoleni e il vice presidente Massimo Ottelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vertici Uncem . Maffezzini riconfermato