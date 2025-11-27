Vertici Uncem Maffezzini riconfermato
Tiziano Maffezzini (primo a destra in foto) è stato confermato ai vertici dell’ Uncem Lombardia (l’Unione di Comuni e Cm) nel corso dell’assemblea regionale che ha stabilito le linee guida. Il sodalizio guarda a un futuro da scrivere "per uno sviluppo sostenibile della montagna. Comunità alleate nel gestire il cambiamento, modellandolo sulle esigenze e sulle aspirazioni della montagna, per non subirne gli effetti indesiderati che porrebbero un freno allo sviluppo". L’assemblea ha riconfermato Maffezzini, sindaco di Chiuro e presidente della Comunità montana Valtellina di Sondrio, così come il vice presidente vicario Alberto Mazzoleni e il vice presidente Massimo Ottelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Vertici Uncem . Maffezzini riconfermato - Tiziano Maffezzini (primo a destra in foto) è stato confermato ai vertici dell’Uncem Lombardia (l’Unione di Comuni e Cm) ... Lo riporta ilgiorno.it
UNCEM LOMBARDIA. TIZIANO MAFFEZZINI RICONFERMATO PRESIDENTE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI - L’Assemblea regionale ordinaria di Uncem Lombardia, riunitasi lunedì a Palazzo Lombardia, ha rinnovato i propri vertici e rilanciato il ruolo delle comunità ... Lo riporta radiotsn.tv