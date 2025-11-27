Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra
A Palazzo Chigi, vertice tra il governo e le parti interessate da possibili modifiche alla manovra: assicurazioni, banche e Confindustria. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
