Verstappen Maignan e i tennisti azzurri | uomini soli meglio delle macchine

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max che va oltre la potenza del mezzo, il portiere che para il rigore, la pressione degli alfieri di Coppa Davis: lo sport permette all’uomo una definizione completa di se stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

