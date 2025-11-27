Verstappen Maignan e i tennisti azzurri | uomini soli meglio delle macchine
Max che va oltre la potenza del mezzo, il portiere che para il rigore, la pressione degli alfieri di Coppa Davis: lo sport permette all’uomo una definizione completa di se stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
