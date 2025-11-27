Verso Sanpaimola-Ars et Labor il prefetto vieta la trasferta ai tifosi biancazzurri

Niente trasferta contro Sanpaimola per i tifosi dell’Ars et Labor. La notizia, già nell’aria da alcuni giorni, ora è ufficiale. A sottolinearla è la stessa società calcistica biancazzurra, con una nota pubblicata nella giornata di giovedì 27: “Il prefetto di Ravenna ha emanato un provvedimento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Verso Sanpaimola-Ars et Labor, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi biancazzurri

