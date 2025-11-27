Verso Palermo-Carrarese Inzaghi | Non devo dare segnali alla squadra Brunori è il nostro capitano

Vincere per lasciarsi alle spalle, definitivamente, un periodo più che turbolento con risultati parecchio deludenti: dopo il pari della scorsa settimana a Chiavari contro l’Entella, il Palermo tornerà in campo sabato sera al Barbera contro la Carrarese. A poco più di 48 ore dal match, Filippo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Verso Palermo-Carrarese, Inzaghi: "Non devo dare segnali alla squadra, Brunori è il nostro capitano"

News recenti che potrebbero piacerti

Palermo. Attraverso questo antico arco che guarda verso il mare, l’alba regala colori che sembrano dipinti. In pochi istanti, luce, silenzio e storia si incontrano, ricordandoci quanto la Sicilia sappia emozionare anche senza parole. Foto di @baldo_lo_cicero – - facebook.com Vai su Facebook

Verso la sfida del ‘Barbera’ di Palermo Vai su X

Palermo verso la Carrarese: domani Inzaghi in conferenza stampa - Si terra domani alle 14:15, presso lo stadio “Renzo Barbera”, la conferenza stampa dell’allenatore dei rosanero. ilovepalermocalcio.com scrive

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Brunori capitano, Bani deve alzare il livello» - Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare Palermo e Carrarese. Da mondopalermo.it

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Non è calo fisico, è un problema mentale» - Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida contro la Carrarese, ha escluso che il momento negativo del Palermo sia legato a un calo atletico: «No, ass ... Segnala mondopalermo.it