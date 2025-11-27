Verso le Olimpiadi invernali Il segretario della Cisl | Vogliamo ori di legalità

La segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola chiede che le ormai prossime Olimpiadi di Milano Cortina si mettano in luce, oltre che dal punto di vista dell’organizzazione sportiva dell’evento, anche per quel che riguarda legalità e qualità del lavoro. "Abbiamo vigilato e vigileremo affinché questi Giochi vincano la medaglia d’oro della legalità e della qualità del lavoro – ha detto la numero uno della Cisl, in visita a Livigno per l’inaugurazione di una nuova sede del sindacato, guidato in Valle da Davide Fumagalli -. I cantieri olimpici, per la loro visibilità e complessità, devono diventare un modello nazionale di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

