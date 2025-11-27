Verso le Olimpiadi invernali Il segretario della Cisl | Vogliamo ori di legalità
La segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola chiede che le ormai prossime Olimpiadi di Milano Cortina si mettano in luce, oltre che dal punto di vista dell’organizzazione sportiva dell’evento, anche per quel che riguarda legalità e qualità del lavoro. "Abbiamo vigilato e vigileremo affinché questi Giochi vincano la medaglia d’oro della legalità e della qualità del lavoro – ha detto la numero uno della Cisl, in visita a Livigno per l’inaugurazione di una nuova sede del sindacato, guidato in Valle da Davide Fumagalli -. I cantieri olimpici, per la loro visibilità e complessità, devono diventare un modello nazionale di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Olimpiadi | La fiamma è accesa: iniziato da Olimpia il viaggio della torcia verso Milano-Cortina 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Con l’accensione della fiamma olimpica, questa mattina in #Grecia, parte ufficialmente il percorso verso le #Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio. #Tg1 Alessandra Barone Vai su X
Verso le Olimpiadi invernali. Il segretario della Cisl: "Vogliamo ori di legalità" - La segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola chiede che le ormai prossime Olimpiadi di Milano Cortina si mettano in luce, oltre che dal punto di vista dell’organizzazione sportiva dell’evento, a ... Si legge su ilgiorno.it
Verso le Olimpiadi, mille uomini in campo per la sicurezza dei giochi - Ha rimarcato che c’è solo una Statale verso l’Alta Valle e chiesto attrezzature ... Riporta msn.com
Utilizzo dati e privacy - Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è sicuro che le Olimpiadi Invernali di Milano- Scrive sportmediaset.mediaset.it