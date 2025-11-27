Giochi di ruolo dedicati ai temi del benessere e della prevenzione, laboratori in cui ideare Escape Room itineranti e la partecipazione alla realizzazione di un festival musicale. E poi ancora l’attivazione di punti di ascolto nei luoghi di vita quotidiana dei ragazzi e incontri creativi, per accompagnare i più giovani nella costruzione del loro percorso di studi o di lavoro. Iniziative e attività che serviranno a offrire ai brianzoli dai 15 ai 34 anni strumenti concreti per progettare il loro futuro. È quanto metteranno in campo nei prossimi mesi due nuovi progetti elaborati da alcuni Comuni dell’Ambito di Carate e che avranno Lissone come capofila, entrambi sostenuti dalla Regione con un finanziamento di circa 120mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Verso il futuro. Le opportunità per i giovani