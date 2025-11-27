Verso il futuro Le opportunità per i giovani
Giochi di ruolo dedicati ai temi del benessere e della prevenzione, laboratori in cui ideare Escape Room itineranti e la partecipazione alla realizzazione di un festival musicale. E poi ancora l’attivazione di punti di ascolto nei luoghi di vita quotidiana dei ragazzi e incontri creativi, per accompagnare i più giovani nella costruzione del loro percorso di studi o di lavoro. Iniziative e attività che serviranno a offrire ai brianzoli dai 15 ai 34 anni strumenti concreti per progettare il loro futuro. È quanto metteranno in campo nei prossimi mesi due nuovi progetti elaborati da alcuni Comuni dell’Ambito di Carate e che avranno Lissone come capofila, entrambi sostenuti dalla Regione con un finanziamento di circa 120mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
La libertà finanziaria è un passo verso un futuro costruito sulle proprie scelte. Contrastiamo ogni forma di violenza, compresa quella economica, per un domani più sicuro per ogni donna. #OrangeTheWorld #GiornataControLaViolenzaSulleDonne - facebook.com Vai su Facebook
Verso un futuro possibile, a Cagliari i laboratori democratici del Pd Vai su X
Verso il futuro. Le opportunità per i giovani - Giochi di ruolo dedicati ai temi del benessere e della prevenzione, laboratori in cui ideare Escape Room itineranti e ... Da ilgiorno.it
I giovani sono il ponte verso il futuro - stiamo assistendo a importanti passi avanti ogni giorno nel nostro Paese, in tutti i campi, dai record sull’occupazione ai progressi delle infrastrutture, come la svolta storica del ponte sullo ... Segnala ilgiornale.it
UniCredit Foundation accelera verso il futuro: nuovi consiglieri, nuovo sito, nuove opportunità per i giovani in Europa - UniCredit Foundation ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione con la nomina dei nuovi membri. Riporta borsaitaliana.it