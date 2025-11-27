Verolanuova | Pista di pattinaggio

Torna in quel di Verolanuova l'ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio. Dal 28 novembre all'11 gennaio l'area dedicata al pattinaggio sul ghiaccio di piazza della Liberà attende grandi e piccini, con un volto tutto nuovo: un nuovo percorso panoramico per godersi al meglio la magia di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Verolanuova: Pista di pattinaggio

Altre letture consigliate

Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Oggi, 20 novembre, il Comune di Verolanuova si unisce alla celebrazione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita per ricordare l’importanza di tutel - facebook.com Vai su Facebook

Si accende il Natale allo Sports Center di Verona: apre la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico - Apre allo Sports Center Verona la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, attiva dal 29 novembre al 17 febbraio 2026. nordest24.it scrive

Le 7 piste di pattinaggio da non perdere: quali sono le più belle d’Italia - Un viaggio tra le piste di pattinaggio più suggestive d’Italia per il Natale 2025, da Como a Roma passando per Milano, Verona, Riccione, Bolzano e Torino ... Scrive fanpage.it

Le Piste di pattinaggio più belle per vivere davvero la magia del Natale! - A Dicembre le città italiane si riempiono di luci e musica e si respira aria di festa ma ci sono luoghi in cui la magia del Natale si può davvero toccare ... Si legge su msn.com