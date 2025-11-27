Verdone a RTL 102.5 | Dj per un giorno su Radiofreccia ma la musica la decido io

Carlo Verdone è stato ospite di RTL 102. 5 - in Protagonisti in compagnia di Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Martina Rinelli dallo studio all'aeroporto di Roma- Fiumicino per presentare l'ultima stagione di “Vita da Carlo 4".   In scaletta passa un brano dei Beatles, A day in the Life, e Verdone sollecitato da Fredella accetta di diventare Dj per un giorno per portare la sua musica. "Pezzi forti, anche lenti, i miei dischi”, dice Verdone. "Nel 2026, ve lo prometto su Radiofreccia. Ho già il titolo: Disco verde, anzi Verdone", la chiosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

