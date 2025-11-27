Verdellino imprenditore ai domiciliari | I suoi camion a disposizione dei narcotrafficanti albanesi

Secondo gli investigatori, avrebbe messo a disposizione i propri camion per il trasporto della droga, assumendo fittiziamente uno dei membri del gruppo criminale di origine albanese. L’uomo, un imprenditore 57enne di Verdellino, ora agli arresti domiciliari, è tra i 24 destinatari delle misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza di Brescia nell’ambito di un’operazione che ha smantellato un vasto traffico internazionale di stupefacenti con base nel Bresciano. Per alcuni degli indagati l’accusa è di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale. Le Fiamme Gialle stanno inoltre eseguendo un sequestro preventivo di beni per un totale di circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it