Verbania concluso il cantiere tra Suna e Fondotoce | la Statale 34 riaperta a doppio senso
Alle 18 di ieri, mercoledì 26 novembre, la strada statale del Lago Maggiore a Verbania è di nuovo percorribile a doppio senso nel tratto tra Fondotoce e Suna.Dal Comune fanno infatti sapere che il cantiere per la sostituzione delle reti paramassi sul versante all'altezza della Colonia Motta è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
