Vento forte e possibili mareggiate | nuova allerta meteo nel ravennate
Nuova allerta meteo sul ravennate. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 119, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allerta meteo gialla per vento forte sulla Toscana centrale Vai su X
Vento forte e calo termico: le regioni più colpite nei prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
VENTO Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi - occidentali forti fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte ... Secondo statoquotidiano.it
Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il primo, con validità dalle 12 di domani 24 novembre per dodici ore, fa riferimento a “venti sud- Lo riporta noinotizie.it
Maltempo, allerta: Puglia, vento fino a burrasca forte e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Si legge su noinotizie.it