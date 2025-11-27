Vento forte e possibili mareggiate | nuova allerta meteo nel ravennate

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova allerta meteo sul ravennate. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 119, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

vento forte e possibili mareggiate nuova allerta meteo nel ravennate

© Ravennatoday.it - Vento forte e possibili mareggiate: nuova allerta meteo nel ravennate

