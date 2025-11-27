Nuova allerta meteo sul ravennate. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 119, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Vento forte e possibili mareggiate: nuova allerta meteo nel ravennate