Vento e mare mosso sulla costa rischio frane nell' entroterra | diramata una nuova allerta meteo

Cesenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova allerta meteo gialla in Appennino e sulla costa romagnola, il rischio è di frane nell'entroterra e mareggiate nei comuni costieri. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà attiva l’allerta meteo numero 119, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

