Vento e mare mosso sulla costa rischio frane nell' entroterra | diramata una nuova allerta meteo
Nuova allerta meteo gialla in Appennino e sulla costa romagnola, il rischio è di frane nell'entroterra e mareggiate nei comuni costieri. Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, giovedì 27 novembre, sarà attiva l’allerta meteo numero 119, gialla per vento e stato del mare. L’allerta è emessa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDRAULICA, VENTO E STATO DEL MARE. #AllertaMeteoER 118/2025 valida dalle 00:00 del 27-11-2025 alle 00:00 del 28-11-2025. Nella giornata di giovedì 27 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 k - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, diramata una nuova allerta meteo: vento, mare molto mosso e possibili nevicate nell'entroterra - Sono previste residue nevicate sulla fascia montana romagnola in esaurimento, con quota neve attorno a 800- Si legge su riminitoday.it
Prosegue il maltempo: neve in montagna e vento forte sulla costa - Nella giornata di domani, giovedì 27 novembre, sono previsti venti di burrasca moderata (62- Segnala corrierecesenate.it
Pioggia, neve sopra 300 mt, vento forte, mare mosso: emessa allerta gialla sulle Marche - FENOMENI: nella giornata di sabato la formazione di un minimo depressionario, nel basso Adriatico, consentirà l’ingresso di aria fredda nella regione, con precipitazioni diffuse e persistenti, a ... Lo riporta senigallianotizie.it