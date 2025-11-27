Vent' anni fa Zoro ascoltò i razzisti e non ce la fece più E fermò il calcio italiano
Era il 27 novembre 2005 quando il difensore del Messina si rifiutò di continuare la partita con l'Inter dopo gli insulti e i cori degli ultrà nerazzurri. Ne seguì un polverone tra indagini, striscioni e prese di posizione fuori luogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il fatto risale al 3 ottobre scorso: perquisita una casa in centro dove l’aggressore ha portato la studentessa di vent’anni - facebook.com Vai su Facebook
Noi quelli là che a vent’anni da soli, nelle mani di chi? #Juventus Vai su X
Vent'anni fa Zoro ascoltò i razzisti e non ce la fece più. E fermò il calcio italiano - Era il 27 novembre 2005 quando il difensore del Messina si rifiutò di continuare la partita con l'Inter dopo gli insulti e i cori degli ultrà nerazzurri. Lo riporta gazzetta.it