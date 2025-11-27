Vent' anni fa Zoro ascoltò i razzisti e non ce la fece più E fermò il calcio italiano

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 27 novembre 2005 quando il difensore del Messina si rifiutò di continuare la partita con l'Inter dopo gli insulti e i cori degli ultrà nerazzurri. Ne seguì un polverone tra indagini, striscioni e prese di posizione fuori luogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

