Vent' anni fa Zoro ascoltò i razzisti e non ce la fece più E fermò il calcio italiano

Era il 27 novembre 2005 quando il difensore del Messina si rifiutò di continuare la partita con l'Inter dopo gli insulti e i cori degli ultrà nerazzurri. Ne seguì un polverone tra indagini, striscioni e prese di posizione fuori luogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vent'anni fa Zoro ascoltò i razzisti e non ce la fece più. E fermò il calcio italiano

