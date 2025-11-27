Venezuela le manovre Usa nella base navale di La Ceiba a Porto Rico
L’esercito americano ha costituito una forza insolitamente grande nel Mar dei Caraibi e nelle acque al largo delle coste del Venezuela da quest’estate, quando l’amministrazione Trump ha iniziato a spostare risorse nella regione come parte di quella che definisce una campagna contro il traffico di droga. La base navale di La Ceiba, Porto Rico, un tempo abbandonata, è tornata in vita diventando un punto di partenza per le operazioni statunitensi nei Caraibi. I jet F-35B Lightning II del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e gli aerei V-22 Osprey decollano e atterrano durante il giorno da settembre mentre le truppe si muovono a terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
