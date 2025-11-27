Venezuela | dagli squadroni della morte ai regime-change

Elliott Abrams, ex inviato Usa per il Venezuela, ha illustrato la sua ricetta per “sistemare” il Venezuela, “un Paese che non capisce né rispetta, ma che si sente in diritto di riorganizzare come un mobile nel salotto di Washington”, annota Michelle Ellner su Antiwar. La sua proposta è intrisa della stessa febbre da Guerra Fredda e della stessa mentalità coloniale che hanno plasmato il suo lavoro negli anni ’80, quando la politica estera statunitense trasformò l’America Centrale in un cimitero”. “La mia infanzia in Venezuela è stata plasmata da storie della nostra regione che il mondo raramente conosce: storie di sfollamenti, di squadroni della morte, di villaggi cancellati dalle mappe, di governi rovesciati per aver osato agire al di fuori dell’orbita di Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Venezuela: dagli squadroni della morte ai regime-change

Altri contenuti sullo stesso argomento

Curaçao è lo Stato più piccolo della storia a qualificarsi ai Mondiali. Situata al largo delle coste del Venezuela, Curaçao è un’isola caraibica di circa 440 km quadrati e 185 mila abitanti (meno di Brescia, Parma, Trieste, Prato, …). Per la qualificazione è stato d - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, il fascino del M5S per il regime chavista di Maduro - Evidentemente il fascino per il socialismo venezuelano è troppo forte oppure sarà l'esigenza irrefrenabile di fare opposizione ad ogni costo, ma i pentastellati sono riusciti a ... Da ilgiornale.it

Venezuela, l’ira del regime verso il cardinale Porras. E gli italiani Trentini e Pilieri restano in galera - Un “inconsueto dispiegamento militare” ha impedito al cardinale Baltazar Porras di raggiungere Isnotú, la terra natale di san José Gregorio Hernández, dove il porporato avrebbe presieduto l’Eucaristia ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Venezuela, i 'giorni contati' di Maduro: la tentazione del regime change di Trump - Sono così definiti in inglese i messaggi contrastanti che Donald Trump ha lanciato ai microfoni di 60 Minutes, a due mesi dall'avvio dell'operazione al largo delle coste di Caracas, ... Lo riporta adnkronos.com