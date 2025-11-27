Venezuela Alberto Trentini riceve la visita dell’ambasciatore italiano Sta meglio

L’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. De Vito ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. Secondo quanto riferisce la Farnesina «la visita è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi» per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

L’ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni De Vito, ha visitato in carcere a Caracas Alberto Trentini. Si tratta del secondo incontro del diplomatico con il cooperante italiano, detenuto in Venezuela senza accuse da più di un anno. L’ambasciatore ha riferit - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, Alberto Trentini riceve la visita dell’ambasciatore italiano. «Sta meglio» - La Farnesina: «La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica che la premier e il ministro Tajani stanno costruendo da mesi» ... Come scrive msn.com

Trentini riceve in carcere la visita dell’ambasciatore italiano. “Condizioni di Alberto migliorate” - "L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro ... Secondo repubblica.it

Alberto Trentini riceve in prigione l’ambasciatore italiano a Caracas - L'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. Scrive msn.com