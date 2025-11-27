Venezuela Alberto Trentini riceve la visita dell’ambasciatore italiano Sta meglio

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore d’Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini  durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. De Vito ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. Secondo quanto riferisce la Farnesina «la visita è stata effettuata nell’ambito dell’azione politica e diplomatica che la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi» per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

venezuela alberto trentini riceveVenezuela, Alberto Trentini riceve la visita dell’ambasciatore italiano. «Sta meglio» - La Farnesina: «La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica che la premier e il ministro Tajani stanno costruendo da mesi» ... Come scrive msn.com

venezuela alberto trentini riceveTrentini riceve in carcere la visita dell’ambasciatore italiano. “Condizioni di Alberto migliorate” - "L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro ... Secondo repubblica.it

venezuela alberto trentini riceveAlberto Trentini riceve in prigione l’ambasciatore italiano a Caracas - L'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare a Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezuela Alberto Trentini Riceve