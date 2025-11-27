Veneto | spettacoli di mistero | tutti gli appuntamenti del weekend a Padova e provincia

«Ci sono alcuni segreti che non si lasciano svelare». Edgar Allan Poe lo sapeva bene: sono proprio quelli che ci spingono a cercare, indagare, ascoltare. Con questo stesso sguardo curioso e un po’ inquieto, le Pro Loco venete hanno dato vita alla 17^ edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Veneto: spettacoli di mistero”: tutti gli appuntamenti del weekend a Padova e provincia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa significa vivere un evento di Veneto Spettacoli di Mistero? Ce lo racconta Andrea @venetostoria di Veneto Creators, che a fine ottobre è venuto con noi al Caffè Pedrocchi di Padova per l'evento proposto da @Unpli Padova Pro Loco Cosa aspettate? - facebook.com Vai su Facebook

“Veneto: spettacoli di mistero”: tutti gli appuntamenti del weekend a Padova e provincia - Ed è proprio con la voglia di varcare la soglia del razionale che le Pro Loco venete animano gli appuntamenti della 17^ edizione di "Veneto: Spettacoli di Mistero", il festival dedicato alle storie ... Segnala padovaoggi.it

Weekend in Veneto: arriva il ciclone Annalisa, ma non mancano fiere e spettacoli comici - Tutti gli appuntamenti Il fine settimana di metà novembre è da vivere tra il piano di Hiromi e il pop di Annalisa, passando per ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it