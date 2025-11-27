Veneto la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia | il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori non politici

Il capitolo delle elezioni regionali si è chiuso e Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto. Ora l’attenzione si sposta tutta sulla costruzione della giunta, quell’organo collegiale formato dal presidente e dagli assessori. Ma chi riuscirà ad entrarci? È iniziato il vero “calciomercato” della politica regionale: servono scelte calibrate, equilibrismi delicatissimi per non scontentare nessuno. Stefani, subito dopo la vittoria, ha ribadito l’intenzione di rispettare i patti pre-elettorali siglati dai leader di maggioranza – Salvini, Meloni e Tajani – prima della sua candidatura. Nell’accordo, oltre all’intesa sulla Lombardia in vista delle elezioni politiche del 2028, era previsto un riparto degli assessorati: quattro alla Lega, cinque a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online