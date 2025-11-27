Veneto la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia | il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori non politici

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitolo delle elezioni regionali si è chiuso e Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto. Ora l’attenzione si sposta tutta sulla costruzione della giunta, quell’organo collegiale formato dal presidente e dagli assessori. Ma chi riuscirà ad entrarci? È iniziato il vero “calciomercato” della politica regionale: servono scelte calibrate, equilibrismi delicatissimi per non scontentare nessuno. Stefani, subito dopo la vittoria, ha ribadito l’intenzione di rispettare i patti pre-elettorali siglati dai leader di maggioranza – Salvini, Meloni e Tajani – prima della sua candidatura. Nell’accordo, oltre all’intesa sulla Lombardia in vista delle elezioni politiche del 2028, era previsto un riparto degli assessorati: quattro alla Lega, cinque a Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

veneto costruzione giunta regionaleVeneto, la costruzione della giunta regionale alza la tensione in Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni verso la nomina di due assessori “non politici” - elettorale, alla Lega spettano quattro assessorati, cinque a Fratelli d’Italia e uno a Forza Italia. Si legge su open.online

veneto costruzione giunta regionaleElezioni Regionali Veneto. Giunta Stefani e il risiko delle nomine, si accende la discussione - Cinque i meloniani, quattro i leghisti, uno agli azzurri ... Lo riporta rainews.it

veneto costruzione giunta regionaleNuova giunta regionale del Veneto, il totonomi: Rucco in pole per la Sanità, si studia la norma «salva De Berti» - Fondamentali anche il presidente del Consiglio e i capigruppo: l’aula si annuncia rovente ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Costruzione Giunta Regionale