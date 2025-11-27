Vendiamo me**a ai poveri Intercettazione shock del big del cibo in scatola | gli audio

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle celebri lattine di Warhol alla Merda d’artista di Manzoni, fino – ahimè – alla “Merda per poveri”. Sarebbe stato proprio il vicepresidente di Campbell’s, Martin Bally, a definire così le zuppe del colosso Usa parlando con alcuni collaboratori. Non esattamente un’operazione di branding riuscita: quelle parole, riferite ai suoi stessi prodotti e accompagnate da insulti ai dipendenti e ai clienti, gli sono costate carissima. Da numero due è diventato ex: prima sospeso, poi licenziato. Stando al racconto di chi era presente, Bally non si sarebbe limitato a demolire la qualità – a suo dire bassissima – delle soupe industriali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

