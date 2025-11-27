Velodromo di Pian di Massiano ok dal comune per l' affidamento della gestione a un' associazione sportiva
La giunta comunale di Perugia, su proposta dell'assessore Pierluigi Vossi, ha individuato il velodromo situato all’interno del percorso verde di Pian di Massiano come impianto sportivo per cui si rendono necessari interventi di riqualificazione e ammodernamento.Come previsto dal nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
