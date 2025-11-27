Velodromo di Pian di Massiano ok dal comune per l' affidamento della gestione a un' associazione sportiva

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Perugia, su proposta dell'assessore Pierluigi Vossi, ha individuato il velodromo situato all’interno del percorso verde di Pian di Massiano come impianto sportivo per cui si rendono necessari interventi di riqualificazione e ammodernamento.Come previsto dal nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

velodromo di pian di massiano ok dal comune per l affidamento della gestione a un associazione sportiva

© Perugiatoday.it - Velodromo di Pian di Massiano, ok dal comune per l'affidamento della gestione a un'associazione sportiva

Contenuti che potrebbero interessarti

LA RIPRESA A PIAN DI MASSIANO. Ripresa, Angella lavora in palestra - La squadra si è ritrovata dopo il pareggio di Rimini e il giorno di riposo per iniziare a preparare il prossimo appuntamento ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Velodromo Pian Massiano Ok